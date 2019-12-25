Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика". Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава государственной корпорации Алексей Лихачев. На Восточном экономическом форуме специалист объяснил, что к концу 2021 года будет спущен на воду один из ранее заложенных объектов.
Идет всё по плану, мы ожидаем, второй ледокол "Арктика" в строй войдет до конца этого года. Плюс еще два к запланированным ледоколам будут запущены по проекту в следующем году.
Алексей Лихачев, глава "Ростатома"
Специальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в презентации указал на то, что ледокольный флот госкорпорации в перспективе пополнится четырьмя судами на сжиженном природном газе. Кроме создания мощного атомного корабля класса "Лидер" в ближайшее время будет заложено еще два аналогичных ледокола.
В Турции построят ледокол для Северного морского пути.
Фото: Pixabay.com
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