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В Турции построят ледокол для Северного морского пути
Сегодня, 13:36
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В Турции построят ледокол для Северного морского пути

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Работы обойдутся в 15-16 млрд рублей.

Контракт на строительство ледокола класса Icebreaker 7 для Северного морского пути получит турецкая компания "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.". Как сообщает "Коммерсант", эта компания была единственной, кто подал заявку на участие в тендере.

По информации издания, российские компании не берутся за строительство судов по указанным ценам и срока, поэтому их заказывают за рубежом. Так, работы могут обойтись более 15-16 млрд рублей, если учитывать рост цен на сталь.

Отмечается, что Росморречфлот пытался скорректировать документацию по перечню оборудования для того, чтобы можно было привлечь больше заявок. Но из-за подорожания оборудования российские компании с турецкими не смогли.

Ранее мы писали, что Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". 

Фото: pexels 

Теги: северный морской путь, строительство ледокола
Категории: Новости России, Лента новостей,

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