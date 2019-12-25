В Турции построят ледокол для Северного морского пути

Работы обойдутся в 15-16 млрд рублей.

Контракт на строительство ледокола класса Icebreaker 7 для Северного морского пути получит турецкая компания "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.". Как сообщает "Коммерсант", эта компания была единственной, кто подал заявку на участие в тендере.

По информации издания, российские компании не берутся за строительство судов по указанным ценам и срока, поэтому их заказывают за рубежом. Так, работы могут обойтись более 15-16 млрд рублей, если учитывать рост цен на сталь.

Отмечается, что Росморречфлот пытался скорректировать документацию по перечню оборудования для того, чтобы можно было привлечь больше заявок. Но из-за подорожания оборудования российские компании с турецкими не смогли.

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