Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Они будут проводиться до марта 2022 года.

Министерство здравоохранения России одобрило совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт". Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на реестр ведомства.

По данным Минздрава, первые две фазы исследования препаратов планируется проводить в пяти медицинских организациях. Необходимые мероприятия будут проводиться до начала марта следующего года. В исследованиях задействуют 150 добровольцев, которым вакцина будет введена внутримышечно.

Напомним, в мае текущего года министерство отклонило испытание комбинации препаратов AstraZeneca и "Спутник V" из-за отсутствия ряда необходимых данных об эффективности и безопасности вакцины.

Ранее ученые назвали отличия проявлений раннего коронавируса от симптомов после прививки.

Фото: Piter.tv