Ученые назвали отличия проявлений раннего коронавируса от симптомов после прививки

Исследование провели на 15 тыс. вакцинированных.

Ученые из Великобритании назвали главные отличия проявлений раннего коронавируса от симптомов после прививки. Статья была опубликована на сервисе medRxiv.org.

Отмечается, что симптомы бывает не так просто отличить, несмотря на потерю обоняния и вкуса при коронавирусе. Особенно это сложно сделать в промежутке между двумя дозами вакцины.

Так, ученые проанализировали данные 15 тыс. вакцинированных, а также результаты клинических исследований за шесть месяцев.

Выяснилось, что общими симптомами между началом коронавируса и после прививки являются утомляемость, головная и мышечная боль, а также лихорадка. А вот разница заключается в том, что после вакцины эти симптомы проходят чаще всего проходят на третий день, а при коронавируса, напротив, они нарастают. У заболевшего человека усиливается также боль в горле и может появиться охриплость.

Ранее мы писали, что в Петербург поставили вакцину "Спутник Лайт". Было привезено более 39,3 тыс. доз препарата.

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