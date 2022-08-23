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В Турции опровергли сообщения о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС

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По словам главы турецкого МИД, эта информация не соответствует действительности.

В Турции опровергли сообщения о встрече президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада на саммите ШОС. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Haber Global.

В местных СМИ появилась информация о встрече лидеров двух стран на саммите ШОС. По словам Чавушоглу, эта информация не соответствует действительности. Он также подчеркнул, что Асада не приглашали на саммит.

Ранее Чавушоглу заявил, что работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению.

Видео: YouTube / Haber Global

Теги: башар асад, встреча, мевлют чавушоглу, реджеп таийп эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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