Чавушоглу: работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению

В МИД Турции рассказали о том, что власти уже знают предположительные имена дипломатов.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что работа по совместному назначению послов между Турцией и Израилем близка к своему завершению. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Haber Global, комментируя журналистам вопрос нормализации дипломатических отношений между Анкарой и властями еврейского государства.

У нас уже есть имена, работа близка к завершению. Власти Палестины приветствуют процесс нормализации отношений между Турцией и Израилем. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турциии

Чавушоглу заявил, что разведслужбы Турции и Сирии поддерживают диалог.

Фото и видео: YouTube / Haber Global