Чавушоглу: работа по назначению послов между Турцией и Израилем близка к завершению

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что работа по совместному назначению послов между Турцией и Израилем близка к своему завершению. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Haber Global, комментируя журналистам вопрос нормализации дипломатических отношений между Анкарой и властями еврейского государства.
У нас уже есть имена, работа близка к завершению. Власти Палестины приветствуют процесс нормализации отношений между Турцией и Израилем.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турциии
Чавушоглу заявил, что разведслужбы Турции и Сирии поддерживают диалог.
Фото и видео: YouTube / Haber Global
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