В МИД Турции рассказали о необходимости сохранения долгосрочного мира в регионе.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что разведывательные службы Турции и Сирии поддерживают диалог друг с другом. Такие сведения чиновник высказал в эфире телеканала Haber Global.

В настоящий момент у нас нет предварительных условий для установления диалога с Сирией. Но наши разведслужбы поддерживают диалог. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Власти Анкары полагают, что сейчас необходимо предпринять шаги для установления прочного мира в стране Ближнего Востока.

Экс-глава МИД Чехии: США во многом спровоцировали Россию на спецоперацию.

Фото и видео: YouTube / Haber Global