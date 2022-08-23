Чавушоглу заявил, что разведслужбы Турции и Сирии поддерживают диалог

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил о том, что разведывательные службы Турции и Сирии поддерживают диалог друг с другом. Такие сведения чиновник высказал в эфире телеканала Haber Global.
В настоящий момент у нас нет предварительных условий для установления диалога с Сирией. Но наши разведслужбы поддерживают диалог.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Власти Анкары полагают, что сейчас необходимо предпринять шаги для установления прочного мира в стране Ближнего Востока.
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Фото и видео: YouTube / Haber Global
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