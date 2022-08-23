Экс-глава МИД Чехии: США во многом спровоцировали Россию на спецоперацию

Ян Каван удивлен игнорированием Вашингтоном слов Владимира Путина.

Бывший глава чешского внешнеполитического ведомства и экс-председатель Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США во многом спровоцировали Россию на специальную военную операцию. Соответствующей информацией Ян Каван поделился в эфире местной радиостанции Radio Universum. Чиновник уверен в том, что американская сторона проигнорировала слова российского лидера Владимира Путина об угрозе дальнейшего расширения НАТО. Он признался в том, что был удивлен отсутствием реакции со стороны Вашингтона на выступление главы РФ на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь. Ян Каван, экс-глава МИД Чехии

Экс-глава чешского МИД напомнил журналистам о том, что глава Белого дома Джо Байден еще в декабре 2021 года пообещал принять Украину в Североатлантический военный альянс.

Еще зимой Шольц заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет.

Фото и видео: YouTube / Radio Universum