  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Еще зимой Шольц заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
Сегодня, 21:00
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Еще зимой Шольц заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

0 0

Германский представитель уверен, что спецоперация началась "по абсурдным причинам". 

Еще до начала спецоперации на Украине канцлер Германии  Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие 30 лет не станет членом НАТО. Об этом заявили в Die Welt.

Как отметил немецкий политик, он смог убедить главу РФ, что Североатлантический альянс не может причинить вред Москве. Так, Шольц назвал беспочвенными обвинения в том, что страны НАТО "не заботились об интересах безопасности  Кремля".

Германский представитель уверен, что спецоперация началась "по абсурдным причинам". 

Ранее на Piter.tv:  на телевышке в Херсоне установили российский флаг.

Фото: Kremlin.ru

Теги: политика, путин, украина и нато, шольц
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии