Еще зимой Шольц заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Германский представитель уверен, что спецоперация началась "по абсурдным причинам".

Еще до начала спецоперации на Украине канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие 30 лет не станет членом НАТО. Об этом заявили в Die Welt.

Как отметил немецкий политик, он смог убедить главу РФ, что Североатлантический альянс не может причинить вред Москве. Так, Шольц назвал беспочвенными обвинения в том, что страны НАТО "не заботились об интересах безопасности Кремля".

Германский представитель уверен, что спецоперация началась "по абсурдным причинам".

Ранее на Piter.tv: на телевышке в Херсоне установили российский флаг.

Фото: Kremlin.ru