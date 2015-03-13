Размер установленного флага составляет 4x6 метров.

На телевышке в Херсоне установили российский флаг. Об этом сообщает ТАСС.

Телевышка является самой высокой точкой города. Ее высота составляет 202 метра. Флаг России установлен по инициативе общественных активистов. Решение было принято в честь празднования Дня российского флага, который отмечается 22 августа.

Размер установленного флага составляет 4x6 метров.

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Видео: Telegram / РИА Новости