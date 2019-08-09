В Турции объяснили Эрдогану, почему стоит признать Крым российским

Догу Перинчек заявил, признать крым российским необходимо, если Анкара считает себя партнером Москвы.

В пятницу, 9 августа, турецкий политик Догу Перинчек объяснили Эрдогану, почему стоит признать Крым российским. Об этом сообщают "РИА новости".

По мнению Перинчека, Эрдогану следует признать Крым российским, если Анкара намерена и дальше считать себя партнером Москвы.

Напомним, что на минувшей пресс-конфиренции Эрдоган официально заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает". После этого президент Украины призвал всех собравшихся почтить минутой молчания память 4 украинских военных.

Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания отметил Догу Перинчек

Политик считает, что минуты молчания в честь погибших военных - беспрецедентный случай в мировой дипломатии.

Ранее мы сообщали о том, что в Крыму украинцы подняли государственный флаг в память о погибших в Донбассе.

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