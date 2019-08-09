В Крыму украинцы подняли государственный флаг в память о погибших в Донбассе

В начале августа украинский штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о гибели четырех десантников ВСУ во время обстрела со стороны военных ДНР.

Советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев разместил в своем Facebook фотографию "местных патриотов Украины", которые подняли государственный флаг в Республике Крым.

Украинцы подняли свой флаг в Судаке, а фотографию разместили в социальных сетях. Как отметил Ковалев, флаг подняли в память о четырех погибших в Донбассе. Военные погибли в начале августа.

Ранее украинский штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о гибели четырех десантников ВСУ во время обстрела со стороны военных ДНР.

Видео: YouTube/ Gerasimov

Facebook/ Богдан Ковалев