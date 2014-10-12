Фахреттин Коджа рассказал о росте числа новых зараженных.

В Турции число случаев заражения штаммом "дельта" возросло почти втрое. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По данным чиновника, за последние сутки количество новых пациентов увеличилось до 750 человек.

По штамму "дельта" число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму "дельта плюс" у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано. Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Ранее (6 июля) Коджа говорил о трех случаях инфицирования штаммом "дельта плюс" в трех провинциях Турции, включая Стамбул. На данный момент власти не поднимают вопрос об обязательной вакцинации населения, так как надеются на метод убеждения. При этом прививочная кампания находится на неудовлетворительном уровне. В регионах, где вакцинирования еще недостаточно, фиксируется повышенный рост заболеваемости на 20%.

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