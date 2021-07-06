Фахреттин Коджа рассказал об эпидобстановке в стране.

В Турции впервые выявили заражение штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом рассказал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Слова чиновников приводят местные журналисты с телеканала NTV. Специалисты определили три случая инфицирования индийского варианта ковида.

В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет. Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Напомним, что в Турции с января ведется массовая вакцинация населения при помощи препарата CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. С марта в стране также используется вакцина Pfizer/BioNTech. С конца апреля Анкара одобрила экстренное применение "Спутника V". Первую дозу вакцины уже получили порядка 36 млн человек, а две дозы - 16 млн жителей.

Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов.

Видео: YouTube / ÜLKE TV