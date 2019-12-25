  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Турции четыре человека погибли при наводнении
Сегодня, 9:49
70
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Турции четыре человека погибли при наводнении

0 0

Жертвы зарегистрированы в Кастамону.

В Турции четыре человека погибли при наводнении. Об этом рассказали представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. В AFAD подчеркнули, что жертвы зафиксированы в Кастамону, расположенного на черноморском побережье. Еще один местный житель считается пропавшим без вести.

Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне.

пресс-служба AFAD

Экстренные ведомства заметили, что в районе стихийного бедствия ведется поисково-спасательная операция. Ранее местные чиновники сообщили о 13 пострадавших из-за потопа и селей. Проблемы выявлены на территориях провинций Синоп, Бартын, Кастамону. Специалистам пришлось эвакуировать сотрудников и пациентов из больницы города Айванджик.

Вслед за пожарами в Турцию пришло наводнение

Фото: Pixabay.com

Теги: кастамону, наводнение, потоп, сели, турция
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии