Жертвы зарегистрированы в Кастамону.

В Турции четыре человека погибли при наводнении. Об этом рассказали представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. В AFAD подчеркнули, что жертвы зафиксированы в Кастамону, расположенного на черноморском побережье. Еще один местный житель считается пропавшим без вести.

Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне. пресс-служба AFAD

Экстренные ведомства заметили, что в районе стихийного бедствия ведется поисково-спасательная операция. Ранее местные чиновники сообщили о 13 пострадавших из-за потопа и селей. Проблемы выявлены на территориях провинций Синоп, Бартын, Кастамону. Специалистам пришлось эвакуировать сотрудников и пациентов из больницы города Айванджик.

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