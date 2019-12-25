В Турции четыре человека погибли при наводнении. Об этом рассказали представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. В AFAD подчеркнули, что жертвы зафиксированы в Кастамону, расположенного на черноморском побережье. Еще один местный житель считается пропавшим без вести.
Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне.
пресс-служба AFAD
Экстренные ведомства заметили, что в районе стихийного бедствия ведется поисково-спасательная операция. Ранее местные чиновники сообщили о 13 пострадавших из-за потопа и селей. Проблемы выявлены на территориях провинций Синоп, Бартын, Кастамону. Специалистам пришлось эвакуировать сотрудников и пациентов из больницы города Айванджик.
Вслед за пожарами в Турцию пришло наводнение
Фото: Pixabay.com
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