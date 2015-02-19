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В Турции 12 человек погибли в результате аварии с автобусом

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Еще 19 человек получили травмы и ранения.

В Турции 12 человек погибли в результате аварии с автобусом. Об этом сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел вечером 20 августа в провинции Йозгат. Автобус следовал ночным рейсом из Сиваса в Стамбул. На одном из участков пути водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал с высоты. В результате погибли 12 граждан Турции. Еще 19 человек получили травмы и ранения.

На место аварии оперативно прибыли полиция, медики и жандармерия. Пострадавших доставили в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся автобус с водителем внутри.

Видео: YouTube / CNN TURK

Теги: авария, автобус, жертвы, пострадавшие, турция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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