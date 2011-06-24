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В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

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Ранее было известно о 20 пострадавших, включая четырех детей.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Луганск - Москва", столкнулся с опорой на пункте оплаты. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел на федеральной трассе М-4 "Дон". на данный момент пострадавшими считаются 30 человек. Ранее в МВД упоминали, что пострадали 20 человек, включая четверых несовершеннолетних. В пресс-службе полиции отметили, что авария произошла около 07:10 часов по московскому времени на 228-м километре дороги в Киреевском районе. В общей сложности в автобусе находилось 48 пассажиров. Местная администрация уточнила все пациенты были доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По поручению губернатора Дмитрия Миляева,  для координации работы по ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим на место выезжал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Марков.

Из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода".

Фото и видео: Telegram / Прокуратура по региону

Теги: массовая авария, прокуратура, трасса м-4, тульская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, ДТП,

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