В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

Ранее было известно о 20 пострадавших, включая четырех детей.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Луганск - Москва", столкнулся с опорой на пункте оплаты. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел на федеральной трассе М-4 "Дон". на данный момент пострадавшими считаются 30 человек. Ранее в МВД упоминали, что пострадали 20 человек, включая четверых несовершеннолетних. В пресс-службе полиции отметили, что авария произошла около 07:10 часов по московскому времени на 228-м километре дороги в Киреевском районе. В общей сложности в автобусе находилось 48 пассажиров. Местная администрация уточнила все пациенты были доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. По поручению губернатора Дмитрия Миляева, для координации работы по ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим на место выезжал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Марков.

Из Екатеринбурга в Петербург прибыл пятисекционный трамвай "Воевода".

Фото и видео: Telegram / Прокуратура по региону