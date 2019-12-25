В Туле задержали юношу, готовившего атаку на учебное заведение

Подозрение пало на 18-летнего местного жителя.

В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ. Известно, что подозреваемый является местным жителем 2002-го года рождения.

У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях сообщение ЦОС ФСБ

В силовом ведомстве напомнили, что провели проверку изъятого оружия. В настоящее время Следственный комитет по региону возбудил в отношении задержанного уголовное дело. Молодого человека обвиняют в незаконной покупке и хранении оружия. Также решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации в отношении юноши из-за планируемой атаки на учреждение в Туле.

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске сторонников террористов из Средней Азии.

Фото: Piter.tv