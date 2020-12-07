Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске сторонников террористов из Средней Азии

Остальные члены организации задержаны по месту проживания.

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации. цитата из сообщения пресс-службы

Одного из участников задержали в аэропорту Красноярска. Он хотел выехать из России для участия в боевых столкновениях на стороне террористов. Остальные члены организации задержаны по месту проживания. Их число не называется.

Возбуждены уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.

Ранее вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил