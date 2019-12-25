Один из злоумышленников погиб, двоим удалось сбежать.

Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, трое неизвестных с оружием в руках хотели попасть на территорию РФ. В результате пограничникам пришлось защищаться. В результате перестрелки один из злоумышленников убит, еще двоим удалось скрыться с места событий на Украине.

На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными сообщение ЦОС ФСБ

На данный момент подробности инцидента не приводятся. Ведутся оперативно-следственные действия.

Специалисты ГРУ проведут экспертизу по делу Ивана Сафронова.

Фото: Piter.tv