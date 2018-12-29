В Тосно нашли ранее пропавшую 13-летнюю школьницу

Подростка нашли благодаря информации в одной из местных групп "ВКонтакте".

Пропавшую вечером 22 января девочку 13-ти лет из Тосно нашли сотрудники полиции и передали в руки матери. Об этом сообщатся в одной из городских групп "ВКонтакте".

Весомую помощь в поисках ребенка оказал местный городской паблик популярной соцсети "Тосно ВКонтакте". Именно на страницах группы была опубликована информация о местонахождении подростка.

Напомним, подросток сбежал из дома из-за конфликта с матерью, вызванного плохими отметками в школе и грубым поведением девочки. Подробнее вы можете прочесть в более раннем материале Piter.TV: В Тосно пропала 13-летняя школьница.

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Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Тосно ВКонтакте"