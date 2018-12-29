В Тосно пропала 13-летняя школьница

Ребенок вышел из дома днем 22 января, после чего так и не вернулся.

В городе Тосно Ленинградской области ведутся поиски 13-летней девочки, ушедшей накануне днем из дома. Об этом сообщает сетевое-издание "Online47".

Как утверждает мама ребенка, вечером, 22 января, она позвонила дочери с просьбой вернуться домой. На просьбу матери девочка ответила отказом и заявила, что ночлег найдет самостоятельно, после чего отключила мобильный.

Мать немедленно обратилась в правоохранительные органы, а также в специализированную службу по поиску детей "Лиза Алерт".

Как рассказала подруга семьи, ребенок сбежал из дома в первый раз. Накануне мать с дочерью поссорились из-за регулярных прогулов в школе и плохих отметок.

Девочка была одета в розовый пуховик, чёрные джинсы, синие ботинки. Если вы видели её, или знаете о её местонахождении, позвоните ее маме Александре 89117369063.

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Источник: сетевое-издание "Online47"