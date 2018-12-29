В Волосовском районе из ресурсного центра сбежал 17-летний воспитанник

Как утверждают педагоги, побег ребенка был вызван конфликтами с одноклассниками и учителями.

В Волосовском районе Ленинградской области из ресурсного центра сбежал 17-летний ученик. Об этом сообщается в сетевом-издании "Neva.Today".

По словам самих учителей, перед тем как сбежать молодой человек поссорился со своими одноклассниками, а также с преподавателями. В настоящее время его ищут сотрудники правоохранительных органов. Однако, несмотря на побег, воспитанник также выходит на связь в соцсетях.

У мальчика имеется серьезное хроническое заболевание. В учебном заведении подросток не имел друзей, был отстранен.

На левом плече у подростка - татуировка, изображен ромб с двумя хвостиками. На момент ухода был в темно-синей куртке, темных брюках и таких же кроссовках.

Источник: сетевое-издание "Neva.Today"