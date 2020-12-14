Планы по развитию Волосовского района обсудили в Ленобласти

Особое внимание уделяется проекту строительства нового учебно-лабораторного комплекса для Беседского техникума, который успешно завершил реконструкцию своего студенческого общежития.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился информацией о значимых инициативах, направленных на развитие Волосовского района. Среди приоритетных проектов значатся модернизация культурного центра "Родник" и детсада, сооружение виадука и объездной дороги вокруг Волосово, планируемые на следующий, 2026 год, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Особое внимание уделяется проекту строительства нового учебно-лабораторного комплекса для Беседского техникума, который успешно завершил реконструкцию своего студенческого общежития. Здесь планируют расширить набор учащихся на дефицитные направления подготовки — аграриев, ветеринарных врачей и зоотехников.

Дрозденко подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения ряда ключевых вопросов: поручение подготовить доклад по функционированию системы очистки сточных вод, контроль восстановления работы районного морга и обеспечение своевременного графика утилизации мусора.

Также он обозначил значимость мониторинга хода работ по строительству Дома культуры в деревне Терпилицы и повышение уровня взаимодействия с жителями, обеспечивая качественный отклик на обращения населения.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко