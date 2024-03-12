В ходе осеннего призыва в Ленобласти задействуют электронную базу

Опыт цифровой оптимизации, полученный ранее в ходе частичного призыва, теперь внедряется шире.

Осенняя кампания по призыву на воинскую службу в Ленинградской области текущего года пройдет с применением электронных баз данных. Такое заявление сделал заместитель губернатора по вопросам безопасности Михаил Ильин на встрече Совета почетных граждан региона.

Согласно сообщению Ильина, опыт цифровой оптимизации, полученный ранее в ходе частичного призыва, теперь внедряется шире.

Для успешного проведения мероприятий задействованы расширенные команды сотрудников военных комиссариатов, привлечены административные органы, добровольческие объединения и прочие специализированные структуры.

Фото: Piter.TV