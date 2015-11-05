Земельный фонд для льготников в Ленобласти расширен до 47,6 га

Новую землю планируют распределять среди семей с тремя и более детьми, а также прочих лиц, имеющих право на бесплатное выделение земельных участков в соответствии с действующими законами.

Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области объявил о пополнении земельных ресурсов, предназначенных для выделения гражданам, нуждающимся в предоставлении участков.

Недавно одобрено включение двух новых наделов агропромышленного значения, предназначенных для льготников:

— Всеволожский район: земельный участок площадью 28,6 гектаров вблизи деревни Колясово;

— Ломоносовский район: участок размером 19 гектаров близ деревни Малое Коновалово.

Данные территории будут официально включены в черту соответствующих населённых пунктов. Следующим шагом станет внесение поправок в генеральные планы поселений, подготовка документации и последующее распределение участков в порядке, предусмотренном областным законом № 105-оз.

На текущий момент итоги программы выглядят следующим образом: зарегистрировано 129 заявлений от граждан, готовых безвозмездно передать землю государству, подписано семь договоров дарения, а суммарный прирост земель, передаваемых льготникам, составил 118,4 гектара.

Глава комитета Марина Тоноян подчеркнула эффективность программы: "Расширяя земельный фонд, мы можем поддерживать семьи, испытывающие потребность в участках. Процесс пополнения фонда продолжается, обеспечивая доступность земельных ресурсов для льготных категорий граждан".

Новую землю планируют распределять среди семей с тремя и более детьми, а также прочих лиц, имеющих право на бесплатное выделение земельных участков в соответствии с действующими законами.

Фото: КУГИ