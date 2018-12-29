В Киришах пропали две подруги из детского приюта

Подруги вышли на прогулку из центра соц.обслуживания в Киришах и обратно так и не возвратились.

По словам сотрудников ресурсного центра, некогда сбежавшие ученицы все же появляются онлайн на своих страницах в соцсети "Вконтакте". Однако на просьбы педагогов вернуться, девушки отвечают отказом.

Напомним, обе воспитанницы сбежали из детского приюта днем 27 декабря. Одной из них 13, другой - 15 лет.

Как поделились с сотрудниками правоохранительных органов в центре, репутация у девушек не самая хорошая: плохие отметки в школе, неналоженное общение с одноклассниками, сбегают также не впервые.

Отметим, на момент побега, одна из девочек ушла на прогулку в куртке с капюшоном черного цвета, темных джинсах, коричневых кроссовки на шнурках. У второй также была одета в чёрную куртку и джинсы, но при себе имела еще и небольшую сумку.

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Источник: сетевое издание "47News"