В Выборгском районе пропали две воспитанницы ресурсного центра

Уходя из ресурсного центра, девочки отправились в школу, расположенную в поселке Калинина, однако обратно так и не вернулись.

В Выборгском районе Ленобласти пропали две воспитанницы ресурсного центра. Об этом сообщает сетевое издание "47News" со ссылкой на правоохранительные органы.

Воспитанниц ищут. Обратились в органы. Составлены ориентировки. Андрей Пак, директор выборгского ресурсного центра

В минувший четверг, утром 10 января, из Выборгского ресурсного центра по содействию семейному устройству на улице Клубной ушли две ученицы. Как сообщили в правоохранительных органах, обеим девочкам по 13 лет. Уходя из ресурсного центра, они отправились в школу, расположенную в поселке Калинина, однако обратно так и не вернулись.

Одна из пропавших была в чёрной зимней куртке с капюшоном, серой толстовке и чёрных брюках. При себе у нее был темно-красный портфель. На ногах серые ботинки. У девочки серые глаза, чёрные прямые распущенные волосы, быстрая звонкая речь. Ее подруга была одета в куртку-парку, джинсы, на ногах у нее темные кроссовки. Лицо у подростка бледное. У нее большие карие глаза, средний прямой нос, волосы прямые темно-русые.

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Источник: сетевое издание "47News"