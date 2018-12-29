В Сосновом Бору нерадивого лесника оштрафовали на 22 тысячи рублей

Прокуратура города Сосновый Бор в Ленинградской области выяснила, что один из жителей города срубил и повредил несколько деревьев. Так, были спилены береза и ель, а также повреждены четыре сосны, в результате чего деревья погибнут. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".
Тем самым мужчина причинил вред окружающей среде, оценённый в 22 000 рублей, рассказали в Прокуратуре Ленинградской области.
Прокурор Соснового Бора предъявил иск о возмещении вреда, который был причинён окружающей среде. Прокуратура поставила на контроль рассмотрение акта прокурорского реагирования.
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Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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