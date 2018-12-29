В Выборге пройдет показ фильма "Красная палатка"

"Красная палатка" (итал. La tenda rossa, англ. The Red Tent) - совместный советско-британско-итальянский широкоформатный художественный фильм 1969 года.

Сегодня, 11 января, в 17.00, в Выборге состоится показ киноленты "Красная палатка". Об этом сообщается в паблике соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг". Площадкой для проведения мероприятия станет библиотека на Рубежной, 18.

"Красная палатка" (итал. La tenda rossa, англ. The Red Tent) - совместный советско-британско-итальянский широкоформатный художественный фильм 1969 года. Последняя режиссёрская работа Михаила Калатозова.

Авторами сценария выступили: Роберт Болт, Эннио де Кончини, Михаил Калатозов, Юрий Нагибин. В главных ролях: Питер Финч, Шон Коннери, Клаудия Кардинале, Эдуард Марцевич Композитор: Александр Зацепин, Эннио Морриконе Кинокомпания: Киностудия "Мосфильм". Творческое объединение "Товарищ", Paramount Pictures.

Вход для всех желающий свободный.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"

Фото: Кино-Театр.РУ