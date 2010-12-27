Ряд крупных мероприятий пройдет 27-28 июля сразу в нескольких населенных пунктах Ленобласти

В Выборге пройдет "Турнир Святого Олафа", Кингисеппский район ждет всех на "Ямбургских пушкинских днях", в Копорье состоится XX историко-фольклорный праздник "Копорская потеха", в Финском заливе проплывут "Vyborgswim".

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Ленинградской области прозвучит симфонический фестиваль "Дым над водой: От классики до рока", в Выборге пройдет "Турнир Святого Олафа", Кингисеппский район ждет всех на "Ямбургских пушкинских днях", в Копорье состоится XX областной историко-фольклорный праздник "Копорская потеха", в Финском заливе проплывут "Vyborgswim".

27 июля



9.00 – 527-ая годовщина со дня основания Ивангорода.

В программе: благодарственный молебен (Успенская церковь, площадь у Ивангородского музея); выступление военного оркестра (ул. Матросова, городская площадь); торжественное открытие праздника "Всем сердцем с тобой, мой город родной"; театрализованный концерт "Страна сказок"; театрализованный концерт "Морские байки"; праздничный концерт; праздничный салют

Ленинградская область, Ивангород, ул. Гагарина, д.10, Ивангородская крепость.



11.00 – открытый региональный рок-фестиваль "Классная площадь".

"Классная площадь" – старейший рок-фестиваль Ленинградской области. В этом году "Классной площади" исполняется 15 лет. Хэдлайнерами юбилейного фестиваля станут любимые многими группы "Ария", "Мультfильмы" и "Скворцы Степанова".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8 и ул. Заозерная (open-air).



11.00 – соревнования по летнему биатлону из лазерного и пневматического оружия, посвященные Дню ВМФ России.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5, биатлонный комплекс "Малахит".



11.00 – международная акция "Мост дружбы", посвященная памяти воинов, павших в ходе Нарвской наступательной операции 1944 года.

Ленинградская область, город Кингисепп, Братская могила воинов 8-го гвардейского Эстонского корпуса Советской армии.



12.00 – VI районный молодежный фестиваль "Время молодежи", посвященный 92-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области:

В программе: открытый шахматный турнир, фотосушка, массовая фитнес тренировка от профессионального тренера Ольги Романовой, праздничная концертная программа.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, д. 2, площадь у культурно-досугового комплекса.



12.00 – XX областной историко-фольклорный праздник "Копорская потеха".

В рамках праздника пройдут выставка-ярмарка "Копорский сувенир", "Потешные бои" среди действующих частей Западного военного округа и театрализованное представление с участием лучших коллективов Ленинградской области и города Санкт-Петербург.

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, музей "Копорская крепость".



13.00 – праздничные мероприятия, посвященные Дню города Каменногорска.

Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорск, городской стадион.



14.00 – массовый праздник "Деревня – России душа!".

В программе: праздничный концерт, "Сказочные веселые старты" для детей, мастер-классы "Травник" и "Кукла-оберег", выставка декоративно-прикладного творчества.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 13А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Важины", спортивный зал.



14.00 – демонстрация отрывков из театральных спектаклей по рассказам Василия Шукшина "Не особенные люди, а особенное в людях".

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, межпоселенческая библиотека.



15.00 – игровая программа "Морские приключения".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград".



16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и "Ленинградец" (Гатчина).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, спортивный комплекс.



17.00 – праздничные мероприятия, посвященные дню Гатчинского района:

В программе: праздничный концерт, посвященный 520-летию со дня первого упоминания о поселке Елизаветино; Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" с программой "Между мной и тобой"; выступление полуфиналиста шоу "Голос" Антона Лаврентьева; фейерверк.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Дылицы, ул. Парковая, д. 6, усадьба "Дылицы".



27 — 28 июля

Симфонический фестиваль "Дым над водой: От классики до рока".

У горнолыжных склонов на берегу Красного озера встретятся классика и рок: симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу "Голос".

На Фестивале можно будет услышать самые неожиданные музыкальные сочетания: хит "Перемен" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева, русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов", а также кроссовер-версии мировых хитов Metallica, Scorpions, Queen, Deep Purple.

Художественный руководитель фестиваля – Михаил Голиков.

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Коробицыно, горнолыжный курорт "Красное озеро".



27 — 28 июля

"Рыцарский турнир Святого Олафа".

Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" продолжает традиции самого старого рыцарского турнира России. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря. Судьями выступят не только опытные маршалы, но и Прекрасные дамы.

Однако, рыцарский турнир это не только сражения, а настоящий праздник средневековой культуры. В течение всех выходных в замке будет звучать старинная музыка, на сцене выступят известные фолк-коллективы Аргемония и ДаркРивер. Особыми участниками фестиваля станут представители фехтовального братства св. Марка, которые продемонстрируют зрителям искусство фехтования мечами и кинжалами без доспехов. На "Турнире Святого Олафа" будут представлены средневековые ремесла и различные мастер-классы для зрителей, как взрослых, так и детей.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.



27 — 28 июля

Гастрономический фестиваль предпринимательства "Выборгский пикник".

Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.



27 — 28 июля

Открытый турнир среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского по волейболу.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



27 — 28 июля

"Ямбургские пушкинские дни".

Мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения поэта и 192-й годовщине посещения А. С. Пушкиным Михайловской мызы в селе Новопятницком.

Ленинградская область, Кингисепепский район, деревня Новопятницкое.



28 июля



10.30 – мероприятия, посвященные Дню ВМФ России в Выборге.

В программе: торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину; торжественная церемония открытия праздника и концертно-развлекательная программа "Отдать якорь" (Рыночная площадь); городской праздник "День Нептуна"; концерт и полевая кухня.

Ленинградская область, Выборг.



11.00 – заплыв на открытой воде "Vyborgswim".

Ленинградская область, Выборг, Кировские дачи.

14.00 – праздничная программа "Засияет над Волховом радуга", посвященная празднованию 92-ой годовщины Ленинградской области.

Ленинградская область, город Волхов, парк "Ильинка".



14.00 – народное гулянье, посвященное Дню ВМФ и Дню Нептуна "Остров морских сокровищ".

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.



14.00 – районный фольклорный праздник-фестиваль "Ольгины берега".

Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, д. 2 а, берег реки Луги.



17.00 – концерт народного коллектива "Духовой оркестр".

Ленинградская область, город Тихвин, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО