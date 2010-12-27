Ряд крупных мероприятий пройдет 27-28 июля сразу в нескольких населенных пунктах Ленобласти

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Ленинградской области прозвучит симфонический фестиваль "Дым над водой: От классики до рока", в Выборге пройдет "Турнир Святого Олафа", Кингисеппский район ждет всех на "Ямбургских пушкинских днях", в Копорье состоится XX областной историко-фольклорный праздник "Копорская потеха", в Финском заливе проплывут "Vyborgswim".
27 июля
9.00 – 527-ая годовщина со дня основания Ивангорода.
В программе: благодарственный молебен (Успенская церковь, площадь у Ивангородского музея); выступление военного оркестра (ул. Матросова, городская площадь); торжественное открытие праздника "Всем сердцем с тобой, мой город родной"; театрализованный концерт "Страна сказок"; театрализованный концерт "Морские байки"; праздничный концерт; праздничный салют
Ленинградская область, Ивангород, ул. Гагарина, д.10, Ивангородская крепость.
11.00 – открытый региональный рок-фестиваль "Классная площадь".
"Классная площадь" – старейший рок-фестиваль Ленинградской области. В этом году "Классной площади" исполняется 15 лет. Хэдлайнерами юбилейного фестиваля станут любимые многими группы "Ария", "Мультfильмы" и "Скворцы Степанова".
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8 и ул. Заозерная (open-air).
11.00 – соревнования по летнему биатлону из лазерного и пневматического оружия, посвященные Дню ВМФ России.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5, биатлонный комплекс "Малахит".
11.00 – международная акция "Мост дружбы", посвященная памяти воинов, павших в ходе Нарвской наступательной операции 1944 года.
Ленинградская область, город Кингисепп, Братская могила воинов 8-го гвардейского Эстонского корпуса Советской армии.
12.00 – VI районный молодежный фестиваль "Время молодежи", посвященный 92-ой годовщине со Дня образования Ленинградской области:
В программе: открытый шахматный турнир, фотосушка, массовая фитнес тренировка от профессионального тренера Ольги Романовой, праздничная концертная программа.
Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, д. 2, площадь у культурно-досугового комплекса.
12.00 – XX областной историко-фольклорный праздник "Копорская потеха".
В рамках праздника пройдут выставка-ярмарка "Копорский сувенир", "Потешные бои" среди действующих частей Западного военного округа и театрализованное представление с участием лучших коллективов Ленинградской области и города Санкт-Петербург.
Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, музей "Копорская крепость".
13.00 – праздничные мероприятия, посвященные Дню города Каменногорска.
Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорск, городской стадион.
14.00 – массовый праздник "Деревня – России душа!".
В программе: праздничный концерт, "Сказочные веселые старты" для детей, мастер-классы "Травник" и "Кукла-оберег", выставка декоративно-прикладного творчества.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 13А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Важины", спортивный зал.
14.00 – демонстрация отрывков из театральных спектаклей по рассказам Василия Шукшина "Не особенные люди, а особенное в людях".
Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, межпоселенческая библиотека.
15.00 – игровая программа "Морские приключения".
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград".
16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и "Ленинградец" (Гатчина).
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, спортивный комплекс.
17.00 – праздничные мероприятия, посвященные дню Гатчинского района:
В программе: праздничный концерт, посвященный 520-летию со дня первого упоминания о поселке Елизаветино; Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" с программой "Между мной и тобой"; выступление полуфиналиста шоу "Голос" Антона Лаврентьева; фейерверк.
Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Дылицы, ул. Парковая, д. 6, усадьба "Дылицы".
27 — 28 июля
Симфонический фестиваль "Дым над водой: От классики до рока".
У горнолыжных склонов на берегу Красного озера встретятся классика и рок: симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу "Голос".
На Фестивале можно будет услышать самые неожиданные музыкальные сочетания: хит "Перемен" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева, русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов", а также кроссовер-версии мировых хитов Metallica, Scorpions, Queen, Deep Purple.
Художественный руководитель фестиваля – Михаил Голиков.
Ленинградская область, Выборгский район, поселок Коробицыно, горнолыжный курорт "Красное озеро".
27 — 28 июля
"Рыцарский турнир Святого Олафа".
Военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа" продолжает традиции самого старого рыцарского турнира России. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря. Судьями выступят не только опытные маршалы, но и Прекрасные дамы.
Однако, рыцарский турнир это не только сражения, а настоящий праздник средневековой культуры. В течение всех выходных в замке будет звучать старинная музыка, на сцене выступят известные фолк-коллективы Аргемония и ДаркРивер. Особыми участниками фестиваля станут представители фехтовального братства св. Марка, которые продемонстрируют зрителям искусство фехтования мечами и кинжалами без доспехов. На "Турнире Святого Олафа" будут представлены средневековые ремесла и различные мастер-классы для зрителей, как взрослых, так и детей.
Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.
27 — 28 июля
Гастрономический фестиваль предпринимательства "Выборгский пикник".
Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.
27 — 28 июля
Открытый турнир среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского по волейболу.
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
27 — 28 июля
"Ямбургские пушкинские дни".
Мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения поэта и 192-й годовщине посещения А. С. Пушкиным Михайловской мызы в селе Новопятницком.
Ленинградская область, Кингисепепский район, деревня Новопятницкое.
28 июля
10.30 – мероприятия, посвященные Дню ВМФ России в Выборге.
В программе: торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину; торжественная церемония открытия праздника и концертно-развлекательная программа "Отдать якорь" (Рыночная площадь); городской праздник "День Нептуна"; концерт и полевая кухня.
Ленинградская область, Выборг.
11.00 – заплыв на открытой воде "Vyborgswim".
Ленинградская область, Выборг, Кировские дачи.
14.00 – праздничная программа "Засияет над Волховом радуга", посвященная празднованию 92-ой годовщины Ленинградской области.
Ленинградская область, город Волхов, парк "Ильинка".
14.00 – народное гулянье, посвященное Дню ВМФ и Дню Нептуна "Остров морских сокровищ".
Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.
14.00 – районный фольклорный праздник-фестиваль "Ольгины берега".
Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, д. 2 а, берег реки Луги.
17.00 – концерт народного коллектива "Духовой оркестр".
Ленинградская область, город Тихвин, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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