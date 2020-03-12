Акция прошла во Дворце культуры города Выборга. Мероприятие посвятили 75-летию Великой Победы.

Василий Лановой принял участие в акции "Спасибо за верность, потомки!". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

На выступление актера собрались ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, МВД и МЧС России, а также жители Выборга и представители общественных организаций. Народный артист СССР выступил с моноспектаклем, в котором воплотил образ настоящего русского офицера. Он читал со сцены стихи великих военных поэтов и делился личными воспоминаниями о военном детстве.

В завершении концерта его, вместе со всеми участниками программы, поблагодарил председатель совета ветеранов Владимир Остапчук. Он подчеркнул, что киногерои Василия Ланового послужили образцом любви к Отечеству и беззаветного служения Родине и своему народу для нескольких поколений.

Акция "Спасибо за верность, потомки!" является частью Всероссийского движения "Бессмертный полк России". Главная цель мероприятия – сохранение памяти о павших и живых героях Великой Отечественной войны, и их вкладе в общую Победу.

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Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти