Геннадий Орлов рассказал в Instagram о ремонте дороги на проспекте Ленина

Глава администрации Выборгского района отреагировал на сообщения неравнодушных выборжан о проблемах с брусчаткой на проспекте Ленина.

Сегодня, 11 марта 2020 года, в личном блоге главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова появилась запись, посвященная дорожным работам на проспекте Ленина. Так глава администрации отреагировал на тревожное сообщение, появившееся накануне в Instagram-аккаунте Vyborggo. На нем горожане обратили внимание на странный участок брусчатки, частично заваленный песком и щебнем.

Геннадий Орлов записал видео на месте обсуждаемых "дорожных ям". Он подтвердил факт существования проблемы и отметил, что "жителей волнует состояние дороги на пр. Ленина". Глава администрации пояснил, что на указанном участке начались работы по переукладке брусчатки. Сейчас их проводят сотрудники ГУП "Леноблводоканал".

По факту завершения работ отдел благоустройства администрации Выборгского района организует официальную приемку. Ситуация находится на контроле у главы администрации.

Видео: OrlovInsta