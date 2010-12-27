Как рассказали в замке, экскурсии на башню в эти дни будут проходить каждые полчаса, стоимость билета составит 150 рублей, при этом забронировать заранее их нельзя, только купить в кассе в дни турниров.

В эти выходные 27-28 июля в Выборгском замке пройдет ежегодный военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа". И именно в эти выходные у гостей турнира есть уникальная возможность подняться на башню Святого Олафа за 150 рублей в течение всего дня.

Как рассказали в замке, экскурсии на башню в эти дни будут проходить каждые полчаса, стоимость билета составит 150 рублей, при этом забронировать заранее их нельзя, только купить в кассе в дни турниров.

"На timepad в эти дни можно купить только билеты на сам турнир, чтобы не стоять в очереди, а вот на башню забронировать билеты не получится. Но мы думаем, что мест хватит всем желающим, так как экскурсии будут проходить каждые полчаса для тридцати человек", - отметили в Замке.

Напомним, что цена взрослого билета на два дня составит 700 р., а детского - 350 р. При этом в эту стоимость входит посещение музея и выставочных залов. В день проведения мероприятия вход на Замковый остров осуществляется только по билетам фестиваля.