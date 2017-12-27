В Тосненском районе вневедомственная охрана остановила пьяного водителя

В Ленобласти Росгвардия задержала пьяного шофера, ранее лишенного водительских прав.

Около девяти часов вечера 18 января наряд вневедомственной охраны нацгвардии в Тосненском районе задержал пьяного водителя. Мужчину поймали с поличным, когда тот управлял транспортным средством.

Инцидент произошел около дома номер 10А на шоссе Барыбина. Патруль ведомства заметил автомобиль “ВАЗ”, который неровно ехал по дороге. Шофер нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию для пешеходов и других участников движения. Представители Росгвардии выяснили, что машиной управлял 37-летний нетрезвый мужчина. Его остановили около поселка Строение.

Также удалось установить, что недавно преступника лишили водительских прав. По данному происшествию проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.