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В Тосненском районе вневедомственная охрана остановила пьяного водителя
Вчера, 14:48
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lesjasap
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В Тосненском районе вневедомственная охрана остановила пьяного водителя

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В Ленобласти Росгвардия задержала пьяного шофера, ранее лишенного водительских прав.

Около девяти часов вечера 18 января наряд вневедомственной охраны нацгвардии в Тосненском районе задержал пьяного водителя. Мужчину поймали с поличным, когда тот управлял транспортным средством.
 
Инцидент произошел около дома номер 10А на шоссе Барыбина. Патруль ведомства заметил автомобиль “ВАЗ”, который неровно ехал по дороге. Шофер нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию для пешеходов и других участников движения. Представители Росгвардии выяснили, что машиной управлял 37-летний нетрезвый мужчина. Его остановили около поселка Строение. 
 
Также удалось установить, что недавно преступника лишили водительских прав. По данному происшествию проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Также напомним, что вчера вечером сотрудники ДПС устроили очередной рейд, предупреждающий водителей об опасности езды в состоянии алкогольгого опьянения. А сегодня на Бухарестской улице произошло массовое ДТП: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие.
Теги: ленобласть , пьяный водитель , росгвардия , тосненский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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