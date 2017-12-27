В Тосненском районе вневедомственная охрана остановила пьяного водителя

Около девяти часов вечера 18 января наряд вневедомственной охраны нацгвардии в Тосненском районе задержал пьяного водителя. Мужчину поймали с поличным, когда тот управлял транспортным средством.
Инцидент произошел около дома номер 10А на шоссе Барыбина. Патруль ведомства заметил автомобиль “ВАЗ”, который неровно ехал по дороге. Шофер нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию для пешеходов и других участников движения. Представители Росгвардии выяснили, что машиной управлял 37-летний нетрезвый мужчина. Его остановили около поселка Строение.
Также удалось установить, что недавно преступника лишили водительских прав. По данному происшествию проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также напомним, что вчера вечером сотрудники ДПС устроили очередной рейд, предупреждающий водителей об опасности езды в состоянии алкогольгого опьянения. А сегодня на Бухарестской улице произошло массовое ДТП: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие.