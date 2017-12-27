На Бухарестской массовое ДТП: столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие

Канал Piter.TV публикует видео с места массовой аварии на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы.

На юге Петербурга произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. Канал Piter.TV публикует первое видео с места ЧП, а также подробности случившегося.

Авария произошла в районе 12.30 на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. По разным данным, здесь столкнулись от 6 до 8 автомобилей. На видео, которое Piter.TV прислали очевидцы происшествия, можно насчитать 5 машин у разделителя и еще 2 машины посередине перекрестка. Основная группа автомобилей из 5 иномарок стоит "в форме солнышка" и закрывает сразу 2 полосы по Дунайскому проспекту.

Уже известно, что в ДТП серьезные травмы получили не менее 2 человек. По данным Piter.TV, скорая помощь увезла на носилках мужчину и молодую девушку. Состояние петербурженки вызвало наибольшие опасения у очевидцев.

Видео: Piter.TV