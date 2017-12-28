У Серафимовского кладбища полиция провела рейд "Нетрезвый водитель"

Около "Старой деревни" вечером полиция устроила массовую проверку водителей на трезвость.

Поздно вечером 18 января сотрудники правоохранительных органов провели рейд “Нетрезвый водитель” у Серафимовского кладбища. Сообщается, что оперативники приехали на место около изгиба Полевой Сабировской улицы и рассредоточились по территории. В необычном патруле приняли участие пять машин ДПС с сотрудниками постового дорожного ведомства.

Отметим, что полиция проверяла местных жителей и случайных водителей на признаки алкогольного опьянения. Для этого представители закона останавливали автомобили и разговаривали с шоферами и их пассажирами. Данная участь была уготована и для таксистов: их не просили выйти из машины, но также “подвергли” допросу.

Такая специальная акция от сотрудников полиции направлена на профилактику пьянства за рулем. Известно, что подобные мероприятия в Петербурге проходят регулярно.