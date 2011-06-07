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В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии
Сегодня, 16:36
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В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии

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Один из сотрудников ведомства был ранен.

В Томске мужчина напал с ножом на сотрудников Росгвардии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Сибирского округа.

Инцидент произошел во время выезда росгвардейцев по вызову. Дверь в квартиру, на которую пожаловались соседи, никто не открывал, поэтому было решено обратится к дочери собственника. Спустя какое-то время дверь внезапно открылась, и из-за нее выбежал мужчина, который начал угрожать росгвардейцам ножом и аэрозольным пистолетом.  Позже он ударил холодным оружием одного из сотрудников ведомства, вследствие чего тот получил резаную рану щеки. Против нападающего было применено табельное оружие. Он был задержан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса России о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Ранее в Борисоглебске пьяный водитель напал на сотрудников ГИБДД.

Фото: pixabay.com
 

Теги: аэрозольный пистолет, нападение на полицейских, росгвардия, томск
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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