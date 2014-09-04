Мужчина пытался проникнуть в учебное учреждение ради того, чтобы "сжечь детей".

Росгвардия задержала двух мужчин, один из которых угрожал ученикам школы в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ведомства по Свердловской области. Инцидент зафиксирован на территории микрорайона Уралмаш. Силовики подчеркнули, что подозреваемые находились в неадекватном состоянии.

Двое мужчин задержаны экипажем вневедомственной охраны при попытке проникнуть на территорию образовательного учреждения и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Запрещенных предметов у задержанных не обнаружено. пресс-служба Росгвардии по региону

В департаменте по образованию Екатеринбурга подтвердили сведения о том, что 18 мая около входной калитки на территорию школы находились двое мужчин. Один из них был полураздет. У него в руках очевидцы заметили мобильное устройство. Сотрудник ЧОП при помощи тревожной кнопки вызвал подкрепление. Спустя пять минут подозрительного гражданина забрали сотрудники Росгвардии. Ранее в СМИ появились данные о том, что мужчина был вооружен ножом и пытался проникнуть внутрь 81 школы. Он угрожал сжечь детей.

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Фото: Piter.tv