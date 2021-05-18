Драка автомобилистки и активиста "СтопХама" в Петербурге попала на видео

Участники общественного движения следят за тем, чтобы граждане на нарушали ПДД.

Активист общественного движения "СтопХамСПб" подрался с петербурженкой, которая оставила свою машину на тротуаре. Девушка оставила свою машину и пошла в магазин. После возвращения завязался конфликт, он попал на видео, опубликованном на YouTube 18 мая.

Спутник автоледи посоветовал активистам пойти в другое место, так как, по его словам, это был не тротуар. Участники "СтопХама" все же наклеили на авто наклейку "Мне плевать на всех". Водитель увидела ее и спросила, кто это сделал. Далее за ответом последовал удар. Активист решил не давать себя в обиду и ударил девушку кулаком в ответ. После этого за нее вступились другие люди. Одному из очевидцев происходящего распылили в лицо вещество из баллончика. Ситуация разрешилась приездом Росгвардии.

В Москве движение "СтопХам" закрыли через суд.

Видео: YouTube / СтопХамСПб