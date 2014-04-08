В Томске 7-летнего мальчика зажало автоматическими воротами

СК и Прокуратура организовали проверки по факту произошедшего с ребенком.

В Томске 7-летнего мальчика зажало железными автоматическими воротами. В социальных сетях появился ролик с инцидентом. В поисково-спасательной городской службе уточнили, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации. Его состояние врач оценивают как крайне тяжелое. В региональном департаменте здравоохранения объяснили, что ребенка пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Поступил сигнал о том, что на улице Елизаровых воротами зажало мальчика семи лет. Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия. Далее мальчика с травмами доставили в БСМП-2. заявление поисково-спасательной службы

Главный врач скорой помощи сообщил местным журналистам о том, что пациент находился в состоянии клинической смерти. Ему медики провели реанимационные действия, включая непрямой массаж сердца, затем сердечный ритм был восстановлен.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет и Прокуратура начали проверки. Специалисты оценят соблюдение законодательства, а также проанализируют эксплуатацию придомовой территории многоквартирного дома.

Памфилова предложила экс-главе избиркома Томской области стать советником председателя ЦИК.

Видео: Telegram / LIFE SHOT