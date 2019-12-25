Прокуратура проверяет законность привлечения мигрантов к работе на пострадавшем объекте.

В Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе. Об этом сообщили представители прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, возгорание зафиксировано в ночь на 24 февраля в Центральном районе города.

Установлено, что в складском помещении Тупикового проезда произошло возгорание, в результате которого обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка 2019 года рождения пресс-служба Прокуратуры Самарской области

После возгорания здания надзорное ведомство провело проверку. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что пострадавший склад использовался в коммерческих целях, к которым были привлечены мигранты. В настоящее время проверяется законность привлечения к трудовой деятельности приезжих.

В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей.

Фото: Прокуратура по Самарской области