В Тихвинском районе задержали избившего собутыльника мужчину

Приятели поссорились, из-за чего в ход пошли кулаки.

Полицейские Тихвинского района Ленобласти задержали мужчину, избившего своего знакомого. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 26 октября стражи порядка получили телефонограмму из больницы с информацией о том, что медики приняли 42-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что местный житель обратился к врачам самостоятельно, хотя находился в тяжелом состоянии и вскоре был помещен в реанимации. Со слов мужчины, два дня назад в ходе ремонта дома в деревне Липная горка ему на голову упало бревно. Однако полицейские выяснили, что 24 октября по голове мужчину ударило не бревно, а кулак приятеля: мужчины внезапно поссорились после распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемого 30-летнего местного жителя задержали.

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