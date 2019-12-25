В Тихвинском районе прививку от коронавируса сделали 35,9% взрослого населения

Тихвинский и Лужский районы вместе с Сосновым Бором стали лидерами по вакцинации от COVID-19 в Ленобласти.

Тихвинский район стал лидером по вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на областной комитет по здравоохранению. По информации ведомства, 35,9% взрослого населения в данном районе сделали прививку от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины.

Далее за Тихвинским районом следует Лужский с охватом в 24,8%, Сосновый Бор с аналогичным показателем, Кингисеппский район с 24,4% и Киришский район с 23,8%. Вместе с тем, в Ленобласти уже объявлено о начале кампании по повторной вакцинации - одним из первых сделавших повторную прививку стал губернатор Александр Дрозденко.

На странице, посвященной ходу кампании по коллективной иммунизации населения, которая появилась недавно на сайте правительства Ленинградской области, можно увидеть следующие данные:

При общем населении области в 1 900 000 человек, это менее 20%. Для успешного завершения кампании необходимо вакцинировать примерно 60-65%.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области