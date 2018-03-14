Губернатор Ленобласти повторно привился от коронавируса

Александр Дрозденко рассказал о личном участии в программе ревакцинации и анонсировал новые антиковидные меры.

На состоявшемся 6 июля совещании органов власти Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко сообщил об участии в программе повторной вакцинации от коронавируса, недавно стартовавшей в Ленобласти. Губернатор сказал, что сделал себе вторую прививку от COVID-19 и пояснил, что любые действия в течение пандемии для него определяются заботой о жизни и здоровье граждан.

В беседе с коллегами Александр Дрозденко также отметил эффективность ранее введенных антиковидных мер и подтвердил подготовку нового пакета специальных ограничений, которые могут быть инициированы дифференцированно для различных районов области в зависимости от того, к какой зоне коронавируса они относятся - красной, желтой или зеленой. Пакет будет рассчитан на наихудший сценарий развития эпидемиологической ситуации - если обстановка с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется, а продолжит ухудшаться.

В данный момент, по словам главы региона, болезнь не удается остановить или взять под контроль, и единственным способом сдержать ее является вакцинация.

За 5 июля в Ленобласти было выявлено 224 новых случая COVID-19.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области