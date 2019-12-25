Официальные данные о заболеваемости COVID-19 в Ленобласти приблизились к пиковым показателям прошлого года

В Ленинградской области выявили 224 новых случая коронавируса.

В понедельник, 5 июня, Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти зарегистрировало 224 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. Официальная статистика заболеваемости и смертности от COVID-19, таким образом, демонстрирует ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе несмотря на то, что многие эксперты считают приведённые данные сильно заниженными и не отражающими объективную картину пандемии в целом и "третьей волны" в частности. Согласно сводке Оперативного штаба, всего с начала пандемии в Ленобласти заболели коронавирусом 49994 человека и 44793 выздоровели.

На приведенной Оперштабом инфографике текущая ситуация приблизилась к самым пиковым показателям предыдущей "второй волны", протекавшей с ноября по февраль. Наибольшее количество заболевших выявлено за последние сутки в Бокситогорске - 6, Пикалёво - 4, Волхове - 6, Мурино - 6, Всеволожске - 9, Кудрово - 4, Сертолово - 6, деревне Старой - 4, пгт. им. Свердлова - 6, Выборге - 4, Приморске - 6, Гатчине - 9, Кингисеппе - 13, Киришах - 10, Кировске - 4, Лодейном Поле - 4, Сланцах - 5, Тихвине - 17, Тосно - 4, Никольском - 4. В большинстве населенных пунктов различных районов области отмечено от 1 до 3 случаев заболевания коронавирусом.

Накануне было объявлено о старте в Ленинградской области кампании по повторной вакцинации граждан.

Фото: Pixabay