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Объявлено о начале ревакцинации от COVID-19 в Ленобласти
Сегодня, 10:51
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Объявлено о начале ревакцинации от COVID-19 в Ленобласти

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В Ленобласти теперь можно сделать повторную прививку от COVID-19.

В Ленинградской области запущена повторная вакцинация от COVID-19. Возможность ещё раз сделать себе прививку в любом из 109 пунктов вакцинации Ленобласти появилась у жителей, привившихся обоими компонентами вакцины не менее полугода назад. Тестирование на антитела при повторной вакцинации делать не обязательно.

Необходимость прохождения повторной вакцинации связывается со снижением уровня антител и распространением новых штаммов вируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что при значительном росте заболеваемости коронавирусом прививку следует делать раз в шесть месяцев, а при относительно спокойной эпидемиологической обстановке – один раз в год. 
 

Ранее власти планировали привить к осени 60 процентов населения, однако с провалом прививочной кампании снизили ожидаемый результат до 30-35%.

Фото: Pixabay

Теги: covid-19 в ленобласти, вакцинация, иммунизация населения, кампания по вакцинации, коронавирус, пандемия, прививка от ковида, ревакцинация, спутник-v
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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