Объявлено о начале ревакцинации от COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти теперь можно сделать повторную прививку от COVID-19.

В Ленинградской области запущена повторная вакцинация от COVID-19. Возможность ещё раз сделать себе прививку в любом из 109 пунктов вакцинации Ленобласти появилась у жителей, привившихся обоими компонентами вакцины не менее полугода назад. Тестирование на антитела при повторной вакцинации делать не обязательно.

Необходимость прохождения повторной вакцинации связывается со снижением уровня антител и распространением новых штаммов вируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что при значительном росте заболеваемости коронавирусом прививку следует делать раз в шесть месяцев, а при относительно спокойной эпидемиологической обстановке – один раз в год.



Ранее власти планировали привить к осени 60 процентов населения, однако с провалом прививочной кампании снизили ожидаемый результат до 30-35%.

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