Песков: достичь уровня вакцинации в 60 процентов к осени не удастся

Сроки будут сдвинуты на более позднее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достичь 60-процентного уровня вакцинации взрослого населения от COVID-19 в стране к осени этого года, как это планировалось, не удастся. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские власти будут вынуждены сдвинуть сроки, установленные ранее.

Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что в настоящее время "все больше и больше граждан проявляют сознательность" в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако, до этого россияне не спешили прививаться, несмотря на то, что государство создало для этого все возможности.

Ранее Песков заявил, что гражданам страны, которые не желают пройти вакцинацию от COVID-19, следует искать работу в другой сфере.

Фото: kremlin.ru