Песков: избегающим вакцинации придется искать новую работу

Он напомнил, что вакцинация остается добровольной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны, которые не желают пройти вакцинацию от COVID-19, следует искать работу в другой сфере. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Он напомнил, что на территории РФ вакцинация от коронавируса остается добровольной.

Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, добровольность заключается в том, что из-за нежелания прививаться гражданин вправе поменять работу.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям российской столицы разрешат посещать летние кафе и веранды в городе без предъявления QR-кода. Данная норма вступает в силу с 24 июня и продлится до 11 июля включительно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19.

Фото: kremlin.ru

