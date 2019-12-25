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Песков: избегающим вакцинации придется искать новую работу
Сегодня, 12:58
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Песков: избегающим вакцинации придется искать новую работу

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Он напомнил, что вакцинация остается добровольной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны, которые не желают пройти вакцинацию от COVID-19, следует искать работу в другой сфере. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Он напомнил, что на территории РФ вакцинация от коронавируса остается добровольной.

Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, добровольность  заключается в том, что из-за нежелания прививаться гражданин вправе поменять работу.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям российской столицы разрешат посещать летние кафе и веранды  в городе без предъявления QR-кода. Данная норма вступает в силу с 24 июня и продлится до 11 июля включительно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19.

Фото: kremlin.ru
 

Теги: covid-19, дмитрий песков, обязательная вакцинация
Категории: Новости России, Лента новостей,

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