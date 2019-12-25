Песков: избегающим вакцинации придется искать новую работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны, которые не желают пройти вакцинацию от COVID-19, следует искать работу в другой сфере. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Он напомнил, что на территории РФ вакцинация от коронавируса остается добровольной.
Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Официальный представитель Кремля подчеркнул, добровольность заключается в том, что из-за нежелания прививаться гражданин вправе поменять работу.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям российской столицы разрешат посещать летние кафе и веранды в городе без предъявления QR-кода. Данная норма вступает в силу с 24 июня и продлится до 11 июля включительно.
Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19.
Фото: kremlin.ru
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