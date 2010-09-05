Оперштаб: работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников

Предприниматели должны обеспечить вакцинацию 60% своего персонала.

Работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников. С таким заявлением выступил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что бизнесмены должны соблюдать показатели по прививкам 60% своих сотрудников, а также проведение профилактических мероприятий.

В силу требований федерального законодательства руководители организаций, ИП в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве. сообщение оперштаба

Эксперты заявили, что показатель в 60% вакцинированных касается также граждан, работающих в компании на удаленке. При этом сотрудники могут быть привиты любой зарегистрированной в России вакциной. В оставшиеся 40% попадают те, кто имеет веские отводы от вакцинации по медицинским причинам, а также люди, переболевшие коронавирусом.

Песков: речи о всеобщей обязательной вакцинации россиян от COVID-19 нет.

Фото: Piter.tv